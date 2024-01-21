Очень хороший и наиболее полный фильм по Евангелию (Библии). Фильм хорошо снят и подходит для всей семьи (взрослым и детям). Хорошо подходит для людей которые еще не знакомы или мало знакомы с Библией, так как фильм раскрывает про жизнь Иисуса Христа и передает зрителю волю Бога.