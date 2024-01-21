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Авторская песня. Пишу песни и стихи по вдохновению.

Последние дни из земной жизни Иисуса Христа

Короткометражный отрывок из фильма "Страсти Христовы" который воссоздает последние дни из земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Не рекомендуется к просмотру лицам не достигшим совершеннолетнего возраста, так как видео передает "максимально приближенные эпизоды" последних дней Спасителя!

Земная жизнь Иисуса Христа

Очень хороший и наиболее полный фильм по Евангелию (Библии). Фильм хорошо снят и подходит для всей семьи (взрослым и детям). Хорошо подходит для людей которые еще не знакомы или мало знакомы с Библией, так как фильм раскрывает про жизнь Иисуса Христа и передает зрителю волю Бога.

Воскресение жизни

Воскресение Иисуса Христа имеет прямое отношение к каждому, живущему на земле человеку. Посредством него Бог представляет людям решение нашей наиболее значительной проблемы - проблемы смерти. Смерть - самый страшный враг, с которым неизбежно встретится каждый человек.

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